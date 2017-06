Chalon pour se qualifier, Paris-Levallois pour espèrer

Paris-Levallois peut revenir à égalité avec Chalon ce soir dans sa salle à 20h30. Les joueurs de Fred Fauthoux restent sur un beau succès à la maison il y a deux jours, ce qui leur a permis de revenir à 2-1 dans la série.

Le club de la capitale doit s'imposer ce soir à domicile face à l'Elan Chalon sous peine de définitivement dire adieu aux Playoffs 2017. Menés 2-1, ils se doivent de l'emporter ce soir et pousser l'Elan dans ses derniers retranchements. Et voilà le PL relancé dans la course à la première finale de son histoire en Pro A, avec un match 4 à nouveau chez lui. Avant même son issue, le club francilien a fait très fort en stoppant la série de victoires en Championnat de Chalon (14), qui était invaincu depuis le début des play-offs. Et qui avait parfaitement lancé sa soirée, avec un 11-0.



Ce soir le PL devra mieux commencer son match afin de ne pas courir derrière le score face à un 5 chalonnais qui a réalisé une grande saison avec une place finale de dauphin de l'AS Monaco. Pour l'Elan une victoire pourrait parfaitement préparer une finale de Playoffs et faire gagner du temps, car dans la deuxième demi-finale l'ASVEL et la SIG de Strasbourg sont à égalité 2-2.



Les joueurs de Chalon partiront favoris ce soir face à un adversaire qu'ils ont l'habitude de battre et qui ne possède pas d'expérience à ce niveau de la compétition. Malgré tout si Jean-Denys Choulet et ses hommes sont favoris, il faudra éviter les pertes de balles, ce qui n'a pas été le cas lors du match 3. Un chiffre inquiétant de 19 pertes de balles. Chalon n'est qu'à 4à minutes du bonheur et d'une place en finale.