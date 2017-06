Chalon peut mettre un pied au paradis

Match 2 ce soir de la finale de la Pro A. A 20h30, l'Elan Chalon reçoit la SIG de Strasbourg dans son Colisée pour une rencontre qui s'annonce indécise.

Les hommes de Jean-Denys Choulet en veulent plus et une victoire ce soir rapprocherait l'Elan d'un nouveau titre de champion de France. En face, la SIG de Strasbourg aura à coeur de ne pas commettre les erreurs du premier match et revenir dans la série, car en cas de défaite au Colisée ce soir, les Alsaciens seraient très mal engagés et seraient condamnés à remporter les trois derniers matchs de la série. C'est donc un succès obligatoire que doivent obtenir les hommes de Vincent Collet sur le parquet des Chalonnais.





Strasbourg a décortiqué le match 1 à la vidéo



Durant la première rencontre, les Strasbourgeois ont manqué cruellement de réalisme et d'efficacité, surtout dans le premier quart-temps. Dominés par un 5 de Chalon porté par sa triplette Fall, Roberson, Clark, la SIG s'est montrée impuissante face aux assauts à répétition des Bourguignons. Cette erreur, Pape Sy en est conscient. L'arrière alsacien n'était pas satisfait du match 1: "On a eu une séance vidéo qui n'a pas fait plaisir. On a pris l'eau dans le premier quart temps. Il y a eu une importante prise de conscience et on doit se remobiliser et jouer notre jeu. Il ne faut pas oublier la manière qui nous a permis d'arriver en finale et reproduire le même style de jeu. Ils sont très forts chez eux. Demain sera un autre jour et si on veut aller au bout, il faut gagner un match là-bas. Nous n'avons pas perdu toutes nos chances, on a utilisé notre joker et nous n'en aurons pas d'autre",a-t-il expliqué.



La SIG doit donc accomplir une grosse prestation ce soir au Colisée pour croire à un succès final et recevoir l'Elan Chalon avec une victoire dans la poche dans deux jours au Rhénus. Rappelons que cette saison Chalon est invaincu face à la SIG dans son Colisée. Dans moins de 24 heures ils voudront continuer sur cette belle dynamique.







Greg Zerbone