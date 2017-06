Chalon - Paris-Levallois, le match 2 en direct

L'Elan Chalon reçoit pour la deuxième rencontre de Playoff le Paris-Levallois au Colisée. Les Chalonais mènent 1-0 dans la série et peuvent creuser l'écart une fois de plus. Une victoire serait synonyme de grande chance de qualification pour la finale.





Deuxième match de la demi-finale entre Chalon et Paris-Levallois ce soir à 20h45. Les joueurs de l'Elan ont remporté la première rencontre face à un PL qui s'est malgré tout bien battu. Serré jusqu'au bout, ce match a tenu toutes ses promesses entre deux cinq qui peuvent prétendent soulever le titre.



Les Parisiens auront donc à coeur de revanche, eux qui sont passés tout proche de l'emporter il y 2 jours. Ce soir, ils ont une nouvelle chance de ramener un bon résultat dans la capitale. Jason Rich et ses coéquipiers se mesurent malgré tout face au désormais favori de la compétition, à savoir Chalon-Sur-Saône.



A domicile, les joueurs de Jean-Denys Choulet sont très forts dans leur Colisée et pourront compter sur un public en très grande forme. Un match qu'il est capital de gagner pour les deux équipes et surtout le PL qui en cas de défaites, devrait remonter deux succès pour revenir dans la série. Au niveau marqueur, Paris devra se méfier de l'Américain, Cameron Clark, auteur d'une superbe saison avec l'Elan.



L'équipe chalonnaise est plus que jamais en course pour soulever le titre de champion de France. Ils sont aujourd'hui les seuls favoris pour succéder à l'ASVEL. Aujourd'hui, car dans les autres match matchs, l'ASVEL est en train de faire tomber tous les cadors de la Pro A et ouvre une voie royale à cette équipe de l'Elan qui doit profiter des contre performances de Monaco ainsi que celle de l'ASVEL.



Un succès ce soir et ils seraient pratiquement en finale pour certainement y retrouver le champion en titre, à savoir l'ASVEL Villeurbanne. C'est donc une finale avant l'heure qui se joue dans moins de 24 heures au Colisée.