Chalon arrête l'élan de Nanterre

Chalon-sur-Saône a pris seul la deuxième place de la Pro A en battant Nanterre, 94 à 90 après prolongation, samedi en Bourgogne lors de la 23e journée.

La JSF Nanterre restait sur six victoires, dont la dernière sur Monaco. Elle tenait encore la septième à quelques secondes de la fin du temps réglementaire jusqu'à un panier du pivot Moustapha Fall (à la suite d'un lancer-franc volontairement manqué par John Roberson) qui a envoyé les deux équipes en prolongation. Le meneur américain a été le meilleur marqueur du match avec 22 points.



L'Elan reste à trois victoires du leader Monaco, qui s'est imposé à domicile contre Châlons-Reims 81 à 72. Il pourrait être rejoint par Pau-Orthez, en cas de victoire de l'autre Elan sur Le Mans dimanche en Béarn.



Gravelines a dû attendre un panier de Sek Henry à deux secondes de la fin pour battre Hyères-Toulon (81-80) et conserver une victoire d'avance sur Villeurbanne. Le champion de France en titre est en position de dernier qualifié pour les play-offs.



Le dernier match de la journée opposera lundi les deux plus proches poursuivants de l'ASVEL, le promu Le Portel (10e) et Limoges (9e).



Résultats - 23e journée

vendredi

Villeurbanne - Orléans 82 - 78

Antibes - Strasbourg 72 - 81

Paris-Levallois - Cholet 75 - 74

samedi

Chalon-sur-Saône - Nanterre 94 - 90 a.p.

Monaco - Châlons-Reims 81 - 72

Gravelines - Hyères-Toulon 81 - 80

Nancy - Dijon 87 - 70

dimanche

(18h30) Pau-Orthez - Le Mans

lundi

(20h30) Le Portel - Limoges