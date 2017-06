Cette fois, il n'y aura pas de dernière chance

Ce soir à 19h, l'Asvel ainsi que la SIG vont tenter de se qualifier pour la finale de la Pro A. pour rejoindre l'Elan Chalon en finale, la donne est simple il faut gagner. Et Strasbourg pourra compter sue salle du Rhénus en feu.

Et si l'ASVEL pouvait regretter ces deux matchs perdus à domicile. Les hommes de JD Jackson avaient fait le plus en allant s'imposer à deux reprises sur le parquet des Alsaciens. Malheureusement pour les Lyonnais, cela n'a pas suffi et ils ont connu deux défaites à domicile.



Deux défaites qui permettent à la SIG de croire en la qualification et d'aborder le 5e et dernier match de manière sereine. Vainqueurs sur les deux dernières confrontations les hommes de Vincent Collet sont capables de renverser la situation et auront à coeur de rejoindre la finale des Playoffs. Côté Villeurbanne, il ne faudra pas regretter ce gros avantage sur les deux premières rencontres.



Ce qui semble fou avec cette équipe, c'est qu'au tour précédent elle a sorti l'AS Monaco 2 victoires à une avec deux succès à l'extérieur et une défaite à domicile. Les Rhodaniens sont donc bien mieux hors de l'Astroballe. Malgré tout, ce soir ils auront affaire à une équipe qui a terminé troisième de la saison régulière et qui à prouver qu'elle a le potentiel pour aller au bout. Strasbourg part donc favori mais attention à un cinq qui réalise de meilleures performances à l'extérieur qu'à domicile.



C'est ce que beaucoup de personnes avaient dit lorsque Monaco devait jouer son troisième et dernier match sur son parquet. Tout le monde les donnait gagnants et cela n'a pas été le cas avec une défaite au final. L'ASVEL est tenante du titre et si Strasbourg veut tenter de lui piquer sa couronne il faudra faire un match de très haut niveau.



Comme l'avait dit Charles Kahudi lors de l'interview d'après-match, il ne faudra pas laisser filer le match: " Oui on le laisse filer, on ne défend pas pareil dans les deux mi-temps. On a été moins agressif et nous n'avons pas bloqué les rebonds. Il va falloir aller la-bas et faire un coup, nous en sommes capables.".