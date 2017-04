Antibes bat Chalons-Reims





Antibes bat Chālons-Reims (82-69) en ouverture de la 28e journée de Pro A.



Les Azuréens se donnent un peu d'air en dominant l'un de ses concurrents directs dans la course au maintien. Ce neuvième succès permet aux Sharks de doubler leur adversaire du jour et de monter à la quinzième place, l'avant-dernière avant la zone de relégation, à la faveur d'un meilleur point-average particulier. Châlons-Reims enregistre sa quatrième défaite d'affilée et n'est désormais plus à l'abri d'être rattrapé par Orléans, le premier relégable, qui reçoit Nanterre samedi.