Pape Badiane disparaît dans un accident de voiture

L'ancien international Pape Badiane, champion de France avec Roanne (2007) et également ancien joueur du Mans et de Poitiers, est décédé à 36 ans samedi dans un accident de voiture dans les Deux-Sèvres. Le pivot, surnommé "le Poulpe" en raison de ses bras tentaculaires, avait participé aux Championnats d'Europe en Espagne en 2007, et avait totalisé 23 sélections au cours de sa carrière. Il avait participé à trois reprises aux All Stars Game de Pro A. Badiane avait mis un terme à sa carrière professionnelle en 2013, à la suite d'une opération au poignet.