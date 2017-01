Record d'invincibilité pour les basketteuses du Connecticut

L'équipe féminine de basket de l'université du Connecticut a établi un nouveau record dans le Championnat universitaire (NCAA) avec sa 91e victoire consécutive. Les joueuses d'UConn ont écrasé SMU 88 à 48 samedi et ont amélioré le propre record: leurs devancières avaient gagné entre 2008 et 2010 90 matches de suite, avant de chuter. Les quaduples championnes NCAA en titre ne se sont plus inclinées depuis le 17 novembre 2014.