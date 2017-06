Un trophée de MVP pour Westbrook

Russel Westbrook a été élu meilleur joueur de la saison devant James Harden et Kawhi leonard. Il succède à Stephen Curry double tenant du trophée. Parmi les Français Rudy Gobert termine second derrière Draymond Green pour le meilleur défenseur de l'année.

Russell Westbrook est devenu cette nuit pour la première fois de sa carrière MVP de la saison 2016-2017. Auteur d'une saison historique sur le plan statistique, Westbrook, 28 ans,

succède au meneur des Warriors de Golden State, Stephen Curry. Pourtant la concurrence était forte avec notamment la présence de James Harden, Kawhi Leonard ou encore Lebron James.



Si Oklahoma City a été éliminé dès le 1er tour des play-offs par Houston, Westbrook a affolé les statistiques, tout au long de la saison régulière. Il est devenu le deuxième joueur de l'histoire à finir une saison avec un "triple double" en moyenne, avec 31,6 points, 10,7 rebonds et 10,4 passes décisives par match.



RussWest est aussi venu à bout d'un record historique celui d'Oscar Robertson qui datait de 1962 grâce à la réussite de 42 triple doubles en 81 matchs. Après la remise de son trophée le meneur du Thunder a remercié de nombreuses personnes dont son club: "Personne ne pensait que c'était une bonne décision", a-t-il rappelé en évoquant sa quatrième place à la draft 2008. Toutes ces belles paroles avant d'adresser un message tout particulier à ses proches



Le "gamin" de Long Beach en Californie pourrait se voir proposer, d'ici quelques jours, le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, le premier au-delà des 200 millions de dollars.



The 2017 @Kia NBA Most Valuable Player is...@russwest44 of the @okcthunder! #NBAAwards #KiaMVP pic.twitter.com/RExe2M8YnS