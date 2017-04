John Wall: l'étoile filante des Wizards

Suite de ce tour des équipes qualifiées en Play-offs avec la franchise de la capitale, les Wizards de Washington. Emmené par sa star John Wall, DC réalisent une belle saison et est souvent très efficace à domicile. Cette année 30 victoires pour 11 petites défaites au Verizon Center. Outre John Wall, les hommes de Scott Brooks peuvent compter sur un roster solide et combatif avec Bradley Beal, le marteau Polonais Marcin Gortat, Nene, Markieff Morris, Otto Porter et même le Français Ian Mahinmi.





Greg Zerbone