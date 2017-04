Hier soir les Celtics de Boston se sont inclinés au TD Garden face aux Bulls de Chicago. Un match qui était très particulier pour les joueurs de Brad Stevens. Plus particulièrement pour Isaiah Thomas qui a souhaité jouer la rencontre pour rendre hommage à sa soeur décédée dans un accident de voiture ce week-end.

Le meneur de jeu des Celtics n'a pu se retenir et verser quelques larmes lors de sa présentation.



The Boston Celtics rallied around Isaiah Thomas Sunday night following his tragic loss. pic.twitter.com/v9bu9QrIlo