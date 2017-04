Giannis Antetokounmpo: le couteau grec des Bucks

Suite de ce petit tour avec les Bucks de Milwaukee. La franchise fait partie des belles surprises de la saison régulière. En progression chaque année, elle s'immisce parmi les favoris de la NBA. une belle image donnée à la franchise. Celle-ci est composé de visages jeunes avec beaucoup de talent. On retrouve en tête d'affiche le Grec, Giannis Antetokounmpo et son jeu avec mais également sans ballon. Autre nom, Jabari Parker drafté il y a 3 saisons en deuxième position ainsi que Khris Middleton, spécialiste à 3 points et Greg Monroe.





Greg Zerbone