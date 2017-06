Draft 2017: le laboratoire de la NBA

Dans moins de 24 heures débute la draft NBA. Attendu comme le premier tournant de la saison, c'est l'occasion unique de découvrir les futurs crack de demain. Parmi eux le Français Frank Ntilikina.

C'est à 1h25 du matin que les premiers noms de la draft seront dévoilés. Chaque année cet événement est attendu avec beaucoup d'impatience et permet à des jeunes joueurs pleins de talents et réservé à un avenir certains de faire leur premier pas dans la grande Ligue. Cette année pour beaucoup de spécialiste cette draft est considérée comme une des plus denses des 20 dernières années.



Depuis sa création la draft a toujours été histoire de calculs, de joueurs et de trade, comprenez par-là des échanges. Au niveau du fonctionnement, 60 joueurs sont répartis en deux tours. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le but de cette soirée est de rééquilibrer les forces en présence, de façon à ce qu'aucune équipe ne soit réellement en manque de stars et de potentiel. La NBA est dans un système fermé, sans risque de relégation. Ce système permet aux fans les fans de nourrir un espoir légitime d'être compétitif ou d'accéder au titre à moyen terme, et de pas être tout le temps l'équipe en difficulté qui ne gagne jamais rien.



Pour commencer les équipes ayant terminé dans les dernières places la saison dernière vont choisir en premier les joueurs qui accèdent à la NBA. Pour l'essentiel, ils sont formés à l'université. D'autres viennent de l'étranger c'est le cas de notre Frenchy Ntilikina qui vient de Pro A. Généralement les 14 équipes qui n'ont pas pu accéder aux play-offs disposent des 14 premiers choix.



Ensuite se met en place une petite loterie où les équipes les plus faibles peuvent choisir leur joueur en premier. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis le basket universitaire joui d'une certaine popularité et à sa place dans le domaine médiatique. Qu'ils soient jeunes ou pas, ces joueurs possèdent déjà leur propre sponsor et marque publicitaires et ont déjà un pied dans le monde du business américain. Les joueurs les plus cotés et qui ont réalisé les meilleures performances sont choisis en tête pour venir en aide aux franchises ayant vécu une saison difficile.





Fultz et Ball, leaders de la draft



Cette année, c'est Markelle Fultz et Lonzo Ball qui arrivent en tête de liste. Ils ont donc la possibilité de rejoindre une équipe comme les Lakers ou encore les Sixers de Philadelphie. Dernier point, chaque franchise changent de joueurs chaque année. Parfois pour recruter ou même garder un joueur avec un gros contrat, les équipes de NBA négocient par le biais d'échanges de joueurs mais aussi d'échange de draft.



Cette année, c'est par exemple les Sixers qui devrait avoir le premier choix. Ils se sont mis d'accord avec Boston pour échanger leur place. En effet, Brooklyn leur a laissé son tour de draft afin de garder un joueur important. Tout est ensuite question d'arrangement entre les clubs. Pour le Français Frank Ntilikina il devrait se placer entre le 6e et 10e choix de draft. A ces places se trouvent Philadelphie, New-York, Sacramento et même son objectif Dallas.



Ordre du 1er tour

1. Philadelphia

2. Los Angeles Lakers

3. Boston

4. Phoenix

5. Sacramento

6. Orlando

7. Minnesota

8. New York

9. Dallas

10. Sacramento

11. Charlotte

12. Detroit

13. Denver

14. Miami

15. Portland

16. Chicago

17. Milwaukee

18. Indiana

19. Atlanta

20. Portland

21. Oklahoma City

22. Brooklyn

23. Toronto

24. Utah

25. Orlando

26. Portland

27. Brooklyn

28. Los Angeles Lakers

29. San Antonio

30. Utah