Damian Lillard: le colonel des Blazers

Direction l'Oregon et Portland pour la présentation des Trail Blazers. Les joueurs de l'Oregon réalisent une saison correct et on pris le dernier ticket pour les play-offs à l'Ouest. La franchise est composée de jeunes joueurs avec beaucoup de talent et surtout un meneur de jeu hors du commun. Damian Lillard possède un talent incroyable. Rapide, bon dribbleur et très adroit sur ses shoots, il montre tout son potentiel et est régulièrement appelé avec la sélection. Outre le meneur, le roster est composé de CJ McCollum qui se révèle cette saison, Evan Turner ou encore le pivot Mason Plumlee.





Greg Zerbone