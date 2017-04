Chris Paul: le meneur en chef des LA Clippers

Depuis des années la ville de Los Angeles possède deux équipes. LA Lakers et LA Clippers. Aujourd'hui ce sont LA Clippers qui ont pris les commandes. Une équipe qui a mit de gros moyens pour revenir au plus haut niveau et disputer chaque années les Play-offs NBA. Les Californiens possèdent un panel de stars dans l'effectif. Le plus emblématique se nomme Chris Paul, l'ancien meneur de New Orleans est complet et est capable de voir le jeu avant tout le monde. Outre CP, les Clippers peuvent compter sur Blake Griffin, Jamal Crawford, J.J Redick, DeAndre Jordan ou encore Austin Rivers (fils du coach). Même si ce roster est taillé pour aller très loin, chaque saison LA Clippers rencontrent de nombreux problèmes de blessures notamment avec Chris Paul et Blake Griffin.





Greg Zerbone