A 40 ans, Ginobili est toujours là

L'emblématique arrière argentin des San Antonio Spurs Manu Ginobili a annoncé mercredi qu'il continuait pour une saison de plus avec la franchise texane.

Manuel Ginobili c'est quatre titres de champion NBA avec les Spurs (2003, 2005, 2007, 2014) et une médaille d'or olympique en 2004. L'Argentin a longtemps formé, avec Tim Duncan et Tony Parker, le "Big Three". Tim Duncan avait pris sa retraite l'été dernier, tandis que Tony Parker a été victime d'une blessure lors des play-offs et poursuit actuellement sa convalescence.



Ginobili a fini la saison régulière 2016-17 avec des moyennes de 7,5 points, 2,3 rebonds et 2,7 passes décisives par match, loin de ses statistiques depuis ses débuts en NBA en 2002 (13,6 pts, 3,6 rebonds et 3,9 passes). Mais il a été encore précieux lors des play-offs en marquant notamment 21 points lors du match N.3 contre Golden State.



L'Argentin aura 40 ans le 28 juillet prochain. Il a donc changé d'avis. Il avait laissé entendre que la saison 2016-17 pouvait être sa dernière. "J'ai le sentiment que je peux encore jouer mais ce n'est pas cela qui va dicter mon choix", avait-il déclaré. Le public de San Antonio lui avait d'ailleurs rendu un hommage émouvant après l'élimination des Spurs face aux Golden State Warriors en finale de la conférence Ouest (4-0).