Les Montpelliéraines égalisent

Montpellier, tenant du titre, et Villeneuve d'Ascq sont désormais à égalité une victoire partout dans la finale de la Ligue féminine de basket-ball, après le succès à l'arraché des Héraultaises dimanche sur les Nordistes 64 à 62, lors du 2e match. Le club nordiste, favori pour devenir champion de France pour la première fois après avoir gagné les quarts et les demi-finales en deux manches sèches, s'est fait surprendre par une équipe montpelliéraine coriace jusqu'au bout chez elle.



Les Montpelliéraines s'en sont remis à la vista du duo Robert-Mann (25 points et sept rebonds à elles deux) pour passer en tête dans le 3e quart-temps.



Les 3e et 4e matches se joueront mercredi dans le Nord avant, si besoin, de revenir dans l'Hérault lors du 5e, le titre se jouant au meilleur des cinq rencontres.



Montpellier a remporté deux des trois derniers titres (2014, 2016) et a été cinq fois finaliste sur les six dernières années.