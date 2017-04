Charleville-Mézières et Bourges cartonnent

Charleville-Mézières et Bourges ont effectué un pas important vers les demi-finales de la Ligue féminine en s'imposant très largement en quarts de finale aller, samedi, face respectivement à Nantes 89-68 et Basket Landes 78-65. Villeneuve d'Ascq et Lattes-Montpellier l'ont aussi mais avec des écarts moins importants.



Les quarts de finale retour auront lieu le samedi 8 avril.



Quarts de finale aller

Lattes-Montpellier - Hainaut 76-75

Charleville-Mézières - Nantes 89-68

Villeuneuve d'Ascq - Mondeville 82-76

Bourges - Basket Landes 78-65