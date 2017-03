Cathy Melain à Basket Landes la saison prochaine

L'ancienne internationale française Cathy Melain dirigera la saison prochaine l'équipe de Basket Landes (LFB) où évolue son ancienne partenaire Céline Dumerc.

Actuellement en poste au Centre fédéral, Cathy Melain, 43 ans, figure du basket féminin tricolore capée 241 fois, remplacera dans les Landes Olivier Lafargue, en partance pour Bourges. Double championne d'Europe avec les Bleues en 2001 et 2009, l'ancienne joueuse de Tarbes, Aix-en-Provence, Venise et Bourges avec lequel elle a remporté trois fois l'Euroligue, s'était retirée des parquets en 2009. En 2011, elle avait pris en main le centre de formation du club berruyer en 2011 avant de rejoindre l'INSEP et le pôle féminin du Centre Fédéral en 2013 où elle était assistante-coach des U16 féminines qui évoluent en NF1 (3e division).



"Il s'agit pour elle d'un nouveau challenge, qui va lui permettre de passer du secteur jeune au secteur professionnel, commente Patrick Beesley, le Directeur Technique National. C'est une étape importante dans son cursus d'entraîneur qui va contribuer à la faire grandir."



Cet été, Melain dirigera l'équipe de France U18 féminine qui disputera l'Euro en Hongrie du 5 au 13 août.