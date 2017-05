Basket - Résultats

Les Bleues dominent l'Ukraine

L'équipe de France féminine de basket-ball a entamé par une victoire face à l'Ukraine (78-70) sa préparation pour l'Euro-2017 (16 au 25 juin en République Tchèque) mercredi soir, à Villenave-d'Ornon (Gironde). Privées de leurs intérieures fétiches Isabelle Yacoubou, qui a mis un terme à sa carrière, et Sandrine Gruda, en pause cet été, les Bleues peuvent se satisfaire de ce résultat. Céline Dumerc, qui fêtait sa 253e sélection, à une unité du record de Paoline Ekambi, a bien dirigé la manoeuvre (7 points, 7 passes décisives) laissant la marque et le titre de MVP du jour à Marine Johannès (19 pts dont 12 dans le 3e QT, 7 rebonds en 18 minutes de jeu).



Jeudi, les filles de Valérie Garnier retrouveront le Canada qui s'est incliné de justesse face au Montenegro (67-66) dans l'autre match de cette première journée du tournoi de Bordeaux. Avant de rallier la République Tchèque, elles participeront à un deuxième tournoi à Mulhouse (9 au 11 juin) avec l'Italie et l'Espagne au programme.