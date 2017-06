Basket - Résultats

La France s'impose de justesse

L'équipe de France (groupe C) démarre le championnat d'Europe à Prague par une courte, mais précieuse victoire sur la Slovénie (70-68). Les Bleues ne sont passées devant que dans l'ultime minute.

Les Bleues sont restées sous la menace jusqu'au bout, les Slovènes manquant le tir à trois points de la gagne à la sirène. Les Françaises ont joué crispées. Pas au début du match, parfaitement négocié (18-9), mais à partir du deuxième quart-temps. Très maladroites, de près comme de loin, incapables d'imposer leurs qualités à la course, les joueuses de Valérie Garnier se sont enferrées sur la défense très agressive, souvent tout terrain, des Serbes. Heureusement elles se sont ressaisies dans les derniers instants pour marquer les lancers francs décisifs.



Les Françaises disputeront samedi leur deuxième match contre la Serbie. Il s'agira de la revanche de la finale de l'Euro 2015, et aussi du match pour la

troisième place des Jeux perdu à Rio. Les Serbes se sont fait surprendre dans leur premier match de l'Euro par la Grèce (69-60), ce qui veut dire qu'une victoire des Bleues les mettrait déjà en bonne position pour obtenir la première place du groupe C et pour la qualification directe pour les quarts de finale (sans passer par un barrage).