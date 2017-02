Basket - Economie

La Fédération de basket et la FDJ prolongent le partenariat

La Fédération Française de BasketBall et la Française des Jeux, ont décidé de continuer leur partenariat jusqu'en 2020. La FDJ se dit "le premier contributeur du sport français, avec 220 millions d'euros versés au Centre national pour le développement du sport en 2016".



La FDJ qui est le "fournisseur officiel" des Équipes de France de basket depuis 2009, a inclus la Ligue féminine de basketball dans son nouvel accord, publié ce mercredi, avec la FFBB. "La FFBB et la FDJ vont continuer à promouvoir l'intégrité (jusqu'en 2020 ndlr) du sport et notamment à sensibiliser les acteurs de la fédération aux risques liés aux paris sportifs", précise le communiqué de la Française des Jeux.

En 2013, la FDJ avait posé ses conditions pour le renouvellement des partenariats avec trois fédérations et la LFP à des actions en faveur de l'intégrité, notamment dans le domaine des paris liés au sport.



