Céline Dumerc arrêtera sa carrière internationale après l’Euro 2017

La basketteuse française Céline Dumerc a annoncé lundi via un entretien publié sur le site de la Fédération française de basketball qu’elle arrêtera sa carrière internationale après l’Euro 2017 qui aura lieu du 16 au 25 juin prochains en République tchèque.





Céline Dumerc effectuera sa dernière sortie sous le maillot Bleu à l'occasion de l'Euro 2017 organisé du 16 au 25 juin en République tchèque. La basketteuse française a annoncé lundi via un communiqué publié sur le site de la Fédération française de basketball (FFBB) qu'elle prendrait sa retraite internationale après la compétition.



À 34 ans, l'ancienne capitaine des « Braqueuses » veut clôturer ses 14 années et 250 sélections sous le maillot tricolore dans un championnat où les joueuses se rendent pleines d'ambitions. Son palmarès en équipe de France est bien garni : vice-championne olympique à Londres en 2012, championne d'Europe 2009, vice-championne d'Europe en 2013 et 2015 et médaillée de bronze en 2011.



Céline Dumerc avait déjà prévu de mettre un terme à sa carrière internationale après les Jeux de Rio l'été dernier. Cependant, blessée à la cheville quelques jours avant le début de la compétition, elle avait été privée de ses adieux en Équipe de France. « Je n'avais pas envie de terminer ma carrière internationale sur un forfait », a-t-elle déclaré. La Tarbaise espère finir en beauté à Prague. Et ce d'autant plus que, depuis 2009, les Françaises sont toujours reparties médaillées d'un championnat d'Europe. Cette année, « si la couleur pouvait être plutôt dorée, ça ne me dérangerait pas », a-t-elle conclut.