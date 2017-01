Basket - Résultats

L'ASVEL termine sur un revers

Villeurbanne, déjà assuré de la qualification, a été battu dans la salle des Turc d'Usak Sportif 70 à 58 lors de la 14e et dernière journée du 1er tour de la Ligue des champions (Groupe C).



Klaipeda (1er, 24 pts), Villeurbanne (2e, 24 pts), Oldenbourg (3e, 24 pts) et le PAOK Salonique (4e, 21 pts) sont qualifiés pour les play-offs.