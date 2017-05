Le Fenerbahçe champion d'Europe

L'Euroligue tombe pour la première fois de son histoire dans l'escarcelle d'un club turc. Le bouillant Fenerbahçe s'est imposé face au Grecs de l'Olympiakos Le Pirée (80-64), dimanche lors de la finale disputée... à Istanbul !

Poussée par un public totalement acquis à sa cause, le club stambouliote a mené cette finale de bout en bout. Les Serbes Bogdan Bogdanovic et Nikola Kalinic ont fini meilleurs marqueurs de la rencontre avec 17 points chacun. Cela faisait deux Final Four de suite que le "Fener" échouait aux portes du sacre. Cette fois, à domicile, le club turc est allé au bout.



Plus tôt dans la soirée, le CSKA Moscou de Nando de Colo avait pris la 3e place en battant le Real Madrid (94-70).