Fenerbahçe en finale

L'affiche de la finale de l'Euroligue sera inédite. Vainqueur du CSKA Moscou (87-78), tenant du titre, l'Olympiakos, triple lauréat de l'épreuve (1997, 2012, 2013), affrontera dimanche en finale le Fenerbahçe, vainqueur sans trembler du Real Madrid (84-75). Le club stambouliote se hisse en finale pour la 2e année consécutive.



Les Turcs ont fait la course en tête durant 40 minutes. Malgré un grand Sergio Llull (28 pts), les Merengue, qui comptaient déjà dix points de retard en début de deuxième quart-temps (23-13), n'ont jamais pu se rapprocher au score, ne trouvant aucun remède à l'hyperactivité de l'intérieur américain Ekpe Udoh dans la raquette (18 pts, 12 reb, 8 pds). Le "Fener" s'offre ainsi une nouvelle chance de devenir le premier club turc à remporter la plus relevée des compétitions européennes. Ils connaissent en plus la recette pour battre l'Olympiakos, qu'ils avaient défaits à domicile en saison régulière (67-64). A l'aller, le club du Pirée s'était imposé (71-62). La belle promet d'être explosive.



De Colo éliminé avec le CSKA