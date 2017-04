Un premier sacre pour Ciak

Koursk et l'internationale française Helena Ciak ont remporté pour la première fois l'Euroligue de basket dames en battant Fenerbahçe (77-63), le club de Sandrine Gruda, en finale dimanche.

L'intérieure de Koursk a remporté un combat fratricide contre sa partenaire des Bleues, privée d'une deuxième couronne européenne. Sandrine Gruda avait remporté le trophée en 2013 sous les couleurs de son ex-équipe Ekaterinbourg mais elle était absente sur blessure l'an passé lors du Final Four où l'ogre de l'Oural avait remis la main sur le titre. Dimanche, elle n'a pas vraiment pesé dans ce match, totalisant cinq points et 1 rebond en 15 minutes. Pour le "Fener", jamais titré, il s'agit du troisième échec en finale après ceux de 2013 et 2014.



Helena Ciak a quant à elle compilé 5 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes.



Koursk a compté jusque 18 points d'avance mais le "Fener" est revenu à deux longueurs au début du dernier acte (62-60). Le club russe a su trouver les ressources pour se mettre à l'abri en inscrivant quinze points d'affilée. Koursk aura réussi la prouesse de rester invaincu tout au long de la compétition.