Koursk et Fenerbahçe en finale

L'internationale française Helena Ciak et son club de Koursk ont battu Prague (87-80 a.p.) pour rallier la finale de l'Euroligue où ils retrouveront Fenerbahçe, l'équipe de Sandrine Gruda, qualifiée plus tôt aux dépens d'Ekaterinbourg, tenant du titre. Dimanche, les intérieures des Bleues se retrouveront donc face-à-face.



Gruda tentera de remettre la main sur le trophée qu'elle a déjà remportée en 2013 avec Ekaterinbourg. Blessée en 2016, elle n'avait pas participé au troisième sacre de son ancien club. Pour Ciak, qui a rejoint Koursk l'été dernier, ce sera une première à ce niveau.



Le club stambouliote tentera de remporter pour la première fois la C1 après deux échecs en finale en 2013 et 2014. Ce sera la première apparition à ce niveau pour Koursk.