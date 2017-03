Bourges perd à Koursk

Les joueuses de Bourges manquent de peu l'exploit à Koursk, en Russie, où elles se sont inclinées 76 à 71 en quart de finale aller de l'Euroligue dames, après avoir longtemps mené.

Les Tango ont eu jusqu'à 15 points d'avance dans le troisième quart-temps et étaient encore à égalité (69-69) à 2 min 34 sec de la fin, avant de lâcher prise. Alexia Chartereau, 18 ans, a réussi un grand match (19 points), surtout en première période. Après le premier quart-temps, elle avait déjà inscrit dix points. La Britannique Jo Leedham, l'une des pièces maîtresses des Tango, mais qui revient de blessure, a fait un match plein (12 points, 7 passes).



Troisième de l'Euroligue il y a deux ans, le club russe a survolé la phase de poule, terminant invaincu en 14 matches. Le match retour aura lieu vendredi à Bourges. Les Françaises devront s'imposer pour se donner le droit de disputer une "belle" à Koursk et rêver du Final Four, où leur dernière participation date de 2013.