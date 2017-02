Pau-Orthez-Villeurbanne et Monaco-Nanterre en demi-finales

Les demi-finales de la Leaders Cup verront s'affronter deux grands du basket français, Pau et l'ASVEL, tandis que l'autre demi-finale opposera le favori Monaco à Nanterre, qui a éliminé Strasbourg.

La première demi-finale de la Leaders Cup opposera Pau-Orthez, vainqueur du Paris-Levallois (76-65), à Villeurbanne, qui a défait Chalon-sur-Saône (80-62), dans un classique du basket français, samedi (18h) à Disneyland à Marne-la-Vallée.



La seconde opposera Monaco, tenant du titre, qui a logiquement validé son ticket où l'attend Nanterre, qui a créé la surprise en éliminant Strasbourg. Arrivés à Disneyland avec de loin le meilleur bilan de la phase aller de Pro A (15 victoires et 2 défaites), les Monégasques ont fait honneur à leur statut de favori en battant Gravelines (90-85). Le choc entre Strasbourg et Monaco, entre les deux derniers vainqueurs de la compétition, n'aura cependant pas lieu, la faute à l'adresse longue-distance insolente des joueurs de Nanterre dans le 3e quart-temps. Les Alsaciens amoindris par l'absence de deux joueurs clés de son effectif (Matt Howard et AJ Slaughter) se sont inclinés face aux Franciliens (77-71).