Monaco réussit un doublé inédit

Il faudra être très fort cette année pour barrer la route de Monaco. Le club monégasque domine Villeurbanne en finale de la Leaders Cup 95 à 91 et réalise ainsi un inédit doublé dans la compétition réunissant les huit meilleures équipes de la phase aller de Pro A.

Les joueurs de la Principauté, actuellement en tête du Championnat de France (15 victoires pour 2 défaites), prennent ainsi leur revanche sur Villeurbanne, son bourreau l'an passé en demi-finales des play-offs (3 victoires à 1).



Les joueurs de Zvezdan Mitrovic se sont reposés sur leur point fort, la défense. Comme ce dernier quart-temps contre Nanterre en demi-finale, mal embarquée, puisque Monaco était mené de 3 points. Outre sa défense, Monaco a pu faire parler sa profondeur de banc, arrachant la victoire à trois reprises sur la fin de match, que ce soit contre Gravelines en quarts de finale (90-85), Nanterre en demies (81-76) ou l'Asvel en finale. En finale, comme l'an passé, c'est Jamal Shuler (17 points) qui a sonné la révolte de son équipe malmenée, alors que l'Ukrainien Sergiy Gladyr, MVP de la finale, a une nouvelle fois régalé à 3 points (5/6, 22 points au total en 16 minutes de jeu), comme en quarts de finale.



Entre le succès de 2016 et celui de 2017, le statut des Monégasques a changé du tout au tout, passant de promu ambitieux à celui de favori.



Un nouveau statut pour la Leaders Cup ?

Si la Leaders Cup n'apporte, pour le moment, aucune qualification européenne, la Ligue nationale de basket (LNB), organisatrice de l'événement, ne s'interdit rien pour l'avenir. Le président Alain Beral affirme que "la demande des clubs" est forte pour un ticket européen au vainqueur de la Leaders Cup et la "décision sera prise au mois de mars lorsque nous allons discuter des participations aux Coupes européennes de l'an prochain", a-t-il expliqué en conférence de presse.



Ce qui est d'ores et déjà acquis en revanche, c'est le maintien de la compétition dans le parc de Disneyland. La compétition sera encore organisée dans les cinq prochaines années à Marne-la-Vallée, a annoncé le président de la LNB.