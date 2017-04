Nanterre remporte la Coupe de France

Nanterre a remporté la deuxième Coupe de France de son histoire, samedi à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy, en dominant Le Mans (96-79), qui était tenant du titre.

Nanterre a dominé la rencontre de bout en bout. Chris Warren et Hugo Invernizzi ont allumé le brasier (19-9, 7e), et l'Allemand Heiko Schaffartzik (24 pts) s'est occupé de l'entretenir ensuite. A Bercy, l'ancien capitaine de la Mannschaft est comme chez lui, se rappelant au souvenir de ses deux trophées de meilleur tireur à trois-points du All-Star Game en 2015 et 2016. Il a frappé deux fois quand le MSB commençait à montrer les crocs (45-38, 19e), sous l'impulsion de ses vétérans Pape-Philippe Amagou et Mickaël Gelabale. Un prélude du festival à venir : avec quatre banderilles primées au troisième quart, Schaffartzik a écoeuré Le Mans à lui tout seul (70-56, 30e). Le meneur Chris Warren (26 pts) a conclu le travail dans le dernier acte, devant des Manceaux sans réaction. Les prémices d'une fin de saison qui s'annonce très longue pour eux.