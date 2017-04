Bourges remporte la Coupe de France

Bourges a remporté sa neuvième Coupe de France féminine en matant les novices de Charleville-Mézières 75 à 65, samedi à Paris-Bercy, consolidant encore plus sa position de club le plus titré de l'historie de la compétition.



Après deux échecs successifs en finale en 2015 et 2016, les Berruyères ont signé un succès plein d'autorité qui leur ouvre les portes de l'Euroligue la saison prochaine.