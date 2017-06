Prudence pour les Bleues en quarts de finale

L’équipe de France féminine de basketball affronte la Slovaquie en quarts de finale de l’Euro 2017 jeudi soir à Prague. Tous les radars des Bleues seront allumés face aux surprenantes Slovaques qui n’auront rien à perdre.

Contre toute attente, les basketteuses Slovaques se sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro Basket 2017 en battant l'Ukraine en match de barrage mercredi (82-68). C'est donc un adversaire abordable, mais pour le moins surprenant qui attend l'équipe de France féminine de basketball jeudi soir à Prague. Aux vues de la déroute des nations favorites (les Serbes, championnes d'Europe en titre, la Russie, le Monténégro, la Lituanie ou encore la Biélorussie), la sélectionneuse Valérie Garnier en appelle à la vigilance.



Face à ce rival, les Bleues partent un peu dans l'inconnu puisqu'elles n'ont rencontré les Slovaques qu'une seule fois ces huit dernières années. Les Françaises ont cependant connaissance du principal danger de l'équipe : la meneuse Zuzana Zirkova, 37 ans, triple vainqueur de l'Euroligue, qui a largement contribué à la qualification de la Slovaquie en quarts de finale en marquant 31 points – dont 7 paniers à trois points – face à l'Ukraine mercredi. Pour la contrer, les Bleues pourront néanmoins compter sur l'arrière Gaëlle Skrela, friande de ce genre de missions défensives.



Vigilance et maîtrise seront donc les maîtres-mots de la rencontre. D'autant que l'objectif est double : gagner son ticket pour le dernier carré de la compétition et se qualifier pour le Mondial 2018 en Espagne. Si elles passent l'obstacle Slovaque, les Françaises joueraient la Grèce ou la Turquie en demi. Dans ces conditions, impossible de ne pas rêver d'une finale France-Espagne et d'une revanche des Bleues qui s'étaient fait souffler le titre par les Espagnoles devant leur public en 2013.



Programme des quarts de finale de l'Euro Basket Women 2017 :

12h30 sur Canal + Sport : Quart de finale, Belgique – Italie

15h00 sur Canal + Sport : Quart de finale, Turquie – Grèce

18h00 sur Canal + Sport : Quart de finale, Espagne – Lettonie

20h30 sur Canal + Sport : Quart de finale, France – Slovaquie