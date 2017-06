Les Bleues doivent le jouer à fond

Ce soir à 20h30 l'Equipe de France affronte la Grèce pour une place en quart de finale de l'Euro de basket du côté de la République-Tchèque. Un succès et le parcours du premier tour serait parfait pour les coéquipières de Céline Dumerc.

Les joueuses de l'Equipe de France de basket peuvent prendre une belle option pour retrouver les quarts de finale ce soir à Prague. Une victoire face à la Grèce et elles entameraient de la meilleure des manières la suite de la compétition. Grâce à leur succès sur la Slovénie 70-68 et une victoire probante contre la Serbie 73-57, les Bleues sont assurées de continuer leur parcours, mais seule la première place du groupe C permet d'éviter un barrage potentiellement piège et souvent très dangereux.



Sur le papier cette rencontre paraît largement à la portée des bleues, même si les joueuses de la Grèce ont surpris les Serbes lors de la première journée. Moins réputée que les garçons, cette équipe à tout de même de beaux atouts à faire valoir même si elle n'est jamais montée sur le podium d'un grand championnat.



Crispées lors du premier match, les joueuses de Valérie Garnier ont haussé le ton pour prendre leur revanche sur la Serbie. Une équipe qui qui les avait privées de l'or à l'Euro-2015 et du bronze aux JO-2016. Côté joueuses, les tricolores sont en forme et notamment la capitaine emblématique Céline Dumerc. Avec ses 17 points dont 15 dans le quatrième et dernier quart-temps, l'ancienne meneuse de Bourges a montré qu'elle avait encore de belles choses à faire valoir et qu'elle était capable de finir sa magnifique carrière sur un feu d'artifice. Une victoire à Prague permettrait aux Bleues de disputer un quart de finale abordable soit face à l'Italie ou bien l'Ukraine jeudi. C'est donc l'avenir des françaises à l'Euro qui se joue à 20h30.