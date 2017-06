Les Françaises en finale

L'équipe de France est venue à bout en fin de match de l'une Grèce accrocheuse (77-55) pour se hisser en finale de l'Eurobasket face à l'Espagne, tombeuse de la Belgique (68-52). C'est la troisième fois consécutive que les "Braqueuses" disputeront la finale du championnat d'Europe. Les deux dernières ont été perdues. Rendez-vous dimanche soir à 20h30 pour vaincre le signe indien !





Les basketteuses françaises se sont qualifiées pour la finale de l'Euro en battant la Grèce 77 à 55 samedi à Prague en demi-finale. Les Bleues affronteront pour le titre l'Espagne, qui s'est qualifiée en dominant la Belgique 68 à 52. Ce sera la troisième finale d'affilée de la France, qui a perdu les deux précédentes, dont celle de 2013 face aux Espagnoles.



Cette victoire fut longue à se dessiner contre des Grecques très efficaces en défense, et ce n'est qu'en toute fin de match que les Bleues ont creusé l'écart. Comme à son habitude, l'équipe concoctée par Valérie Garnier s'est montrée excellente en défense, avec une mention spéciale au rebond, et ultra-collective en attaque puisque les 12 joueuses ont toutes marqué.



Tweets by FRABasketball





Le papier d'avant-match

Il faut très vite oublier la correction infligée à la Slovaquie en quarts (67-40). L'adversaire qui se présente face aux Bleues, ce soir en demi-finale, est d'un tout autre calibre. Certes, les "Braqueuses" l'avaient emporté face aux Grecques en poule (70-63). Mais ce fut de loin le match le plus difficile depuis le début de la compétition.



Ce soir, pas de place au doute. Les filles de Valérie Garnier doivent s'appuyer sur des certitudes. Celle d'un collectif rodé, au sein duquel le points sont partagés. Celle d'une meneuse star, Céline Dumerc qui retrouve son meilleu niveau pour sa dernière grande compétition internationale.



Suivez cette demi-finale en direct sur Sport.fr à 20h30.



Suivez également la première demi-finale Espagne - Belgique à partir de 18h :