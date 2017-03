Basket - News

Cathy Melain devient la coach de Basket Landes à partir de la saison prochaine

L'ancienne joueuse de l'équipe de France va prendre la tête de Basket Landes à partir de la saison prochaine. Elle est actuellement entraîneur Nationale au Centre Fédéral.







Cathy Melain sera la nouvelle entraîneur de Basket Landes la saison prochaine, le club de Céline Dumerc, à compter de la saison 2017/2018. La double championne d'Europe avec l'équipe de France en 2001 et 2009, va prendre la place d'Olivier Lafargue, qui va rejoindre Bourges à la fin de la saison.



CATHY MELAIN

Née le 19 mai 1974 à Rennes (35)



Équipe de France

Sélections : 241 / Points : 2439

Record : 32 (le 24/05/1996 contre la Lituanie)

Première sélection :

le 28/12/1993 contre l'Allemagne

Dernière sélection :

le 20/06/2009 contre la Russie



Palmarès de joueuse en Équipe de France

Championne d'Europe en 2001 et 2009

Médaille d'argent à l'Euro en 1993 et 1999

Vainqueur des Jeux de la Francophonie en 1994

Médaille de bronze aux Jeux Méditerranéens en 1997

Participation aux Jeux Olympiques en 2000 (5e)



Parcours de joueuse

1993-1994 : Tarbes GB

1994-1995 : ASPTT Aix-en-Provence

1995-2003 : Bourges Basket

2003-2005 : Reyer Venise

2005-2009 : Bourges Basket