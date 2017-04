Basket - Résultats

Bourges dans le dernier carré

Grâce à sa victoire 66-54 sur Basket Landes vendredi lors du match d'appui des quarts de finale, Bourges s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue féminine. Les Landaises ont complètement manqué leur premier quart-temps permettant au Tango de faire la course en tête.



Mercredi, le leader de la saison Lattes Montpellier et le Hainaut Basket s'opposeront dans un match d'appui.



Charleville-Mézières et Villeneuve d'Ascq sont déjà qualifiées pour le dernier carré.