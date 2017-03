Objectif dernier carré pour l'ASVEL et Monaco

Ça y est, c'est le grand jour pour le basket tricolore. Ce soir (20h30) l'ASVEL, ainsi que Monaco vont tenter de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Lyon-Villeurbanne se déplace aux Canaris pour y affronter l'Iberostar Ténérife et l'AS Monaco joue en Sardaigne contre les Italiens de Sassari.

L'AS Monaco a de grandes chances d'accéder aux demi-finales de la compétition ce soir. Les hommes de Mitrovic ont un avantage de 11 points acquis au match aller. Lors de cette rencontre, ils avaient alterné le bon et le moins bon face à des Italiens parfois étouffés. Au final, les Monégasques s'étaient imposés de 11 points.



Ce soir, c'est différent, Sassari est à domicile et compte bien refaire son retard. Attention car lors du tour précédent, le Dinamo était venu à bout du Mans en remportant les deux rencontres. Côté dynamique, le club Sarde s'est imposé ce week-end en championnat d'un petit point, Monaco de son côté à confirmer sa place de leader de la Pro A. Pour conclure, si Monaco joue ce match à fond, on devrait retrouver les coéquipiers du meneur de jeu, Dee Bost en demi-finale, car la Roca team part nettement favorite sur le papier.





Où se situe le vrai niveau de l'ASVEL ?



Eh bien nous aurons la réponse ce soir car l'ASVEL rend visite à l'Iberostar Tenerife. Pour les Français, la donne est simple, gagner. Pas besoin de calcul de points à l'extérieur, les hommes de JD Jackson doivent créer la sensation et s'imposer face au leader du championnat d'Espagne. Une victoire suffirait largement aux bonheurs de la green team qui a arraché le match nul 62 partout à l'aller. Durant cette rencontre, les lyonnais avaient tenu tête au favori de la compétition grâce à une très belle défense et une agressivité de tous les instants. Pour viser la qualification il faudra reproduire le même genre de match avec en prime un peu plus de réussite notamment à 3 points.



Ce week-end, les deux équipes se sont inclinés dans leur championnat respectifs. Côté Villeurbannais, il faudra se méfier du Canadien Doornekamp et surtout de Grigonis meilleur marqueur à l'aller avec 16 points. JD Jackson lui pourra compter sur un Demarcus Nelson d'expérience et Charles Kahudi de retour à son meilleur niveau.



Attention Ténérife n'a perdu que deux fois cette saison en Ligue des Champions à domicile. Malgré tout une des deux équipes à avoir gagné dans le Pabellón Insular Santiago Martin demeure être l'équipe tricolore de la SIG de Strasbourg. Un bon signe pour l'ASVEL ? Vincent Collet, le coach des Strasbourgeois avait dit que la seule équipe à pouvoir faire tomber l'ogre espagnol était l'ASVEL.



