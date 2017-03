L'ASVEL a tenu le choc

Hier soir, l'équipe de Villeurbanne a réalisé un match héroïque en allant arracher le match nul dans les dernières secondes contre l'Iberostar Ténérife 62-62. Un match qui permet à la Green team de garder 50% de chances de se qualifier pour le prochain tour.

Quel match hier soir du côté de l'Astroballe. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses avec une équipe de l'ASVEL qui s'est accrochée face à une formation en pleine forme. Pourtant le début de match a été difficile. Très peu d'adresse et surtout une défense espagnole avec beaucoup d'intensité. Résultat Ténérife prend quelques points d'avances. Sauf que c'était sans compter sur un Charles Kahudi et un Demarcus Nelson de haut niveau. Les Villeurbannais s'accrochent et ne lâchent rien.



En panne d'adresse à trois points, ils s'en remettent surtout à leur pivot américain Darryl Watkins impeccable dans la raquette. En face, le lituanien Grigonis joue des tours et finira meilleur marqueur avec 16 unités. Le match est serré jusqu'au bout avec également quelques décisions d'arbitrage parfois très litigieuses pour le leader du championnat espagnol.



Au final, l'ASVEL s'en sort avec un match nul grâce notamment au réveil de Nikola Dragovic à trois points. Sur la dernière action il est bien servi par Nelson et réussit son shoot derrière l'arc pour arracher le nul. Aucun écart avant de se déplacer aux Canaries dans une semaine pour le match retour, une bonne nouvelle pour l'équipe de Pro A.





Pas de vacances aux Canaries pour l'ASVEL





Si les Français ont décroché un précieux match nul, il faudra délivrer la rencontre parfaite la semaine prochaine à Ténérife pour aller chercher la qualification. C'est un très grand défi qui attend JD Jackson et ses hommes. Lors du huitième de finale aller contre le PAOK Salonique, les Espagnols avaient perdu de trois points en Grèce avant de prendre un éclat et de s'incliner 80 à 54 au retour. Côté statistique, Ténérife est la meilleure défense de cette Champions League et du championnat d'Espagne, considéré comme le meilleur en Europe.



Il faudra donc sortir un match énorme notamment en défense pour créer la sensation de ces quarts de finale. Les joueurs de l'ASVEL en sont bien conscients mais restent concentrés et sereins à l'approche du match retour comme l'a expliqué, Nikola Dragovic au micro de Canal+ Sport:

" Nous n'avons pas forcément fait le match qu'on voulait, on a manqué d'adresse à 3 points. On va aller là-bas avec l'objectif de se qualifier, cette saison nous jouons mieux à l'extérieur qu'à domicile, on sait ce qui nous attend mais on va bien travailler et préparer ce choc".

Dernier motif d'espoir, la dernière fois que Ténérife à reçu un club Français, ils s'était incliné à domicile 70-66, c'était face à la SIG de Strasbourg le 9 novembre dernier pour un match de poule.



Greg Zerbone