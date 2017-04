Banvit - Monaco en direct !

Ce soir à 18 h, l'AS Monaco basket ouvre le Final Four de la Champions league avec sa demi-finale contre l'équipe turque de Banvit. Un week-end qui peut donc s'annoncer radieux pour les hommes de Mitrovic.





Monaco dispute sa demi-finale face à la formation de Banvit dans la salle de Ténérife aux Canaris. Les Monégasques devront livrer une grosse prestation pour accéder à la finale dimanche car en face se dresse un des favoris de la compétition.



Actuellement 5e du championnat Turc, Banvit s'est qualifié dans les toutes dernières secondes pour le dernier carré. En quart de finale, les joueurs de Bandırma ont été à deux doigts de l'élimination face aux Allemands de Ludwigsburg pour au final une qualification avec un seul petit point d'écart en cumulé. Cette rencontre sera même plus qu'indécise car les deux équipes étaient dans la même poule au départ.





Les deux clubs se sont déjà affrontés en poule



Banvit avait gagné à domicile avant que Monaco ne prenne sa revanche dans sa salle pour le retour. Côté Roca team, on reste sur une belle qualification sans trembler en demi contre les Sardes de Sassari. En championnat, ils sont leaders et abordent ce Final Four de Tenerife avec la simple ambition de soulever le trophée.



Dans l'autre demi-finale, le troisième du championnat d'Espagne, l'Iberostar Tenerife joue à domicile contre le deuxième du championnat d'Italie, Venise. Rappelons que Tenerife a sorti l'ASVEL en quart de finale alors que les Transalpins sont venus à bout des Turques de Karsi pour accéder au dernier carré.



Programme du Final Four:

Vendredi 28:

18h: AS Monaco - Banvit

21h: Iberostar Tenerife - Venise



Dimanche 30:

16h15: Match pour la troisième place

19h15: finale de la Champions league





Greg Zerbone