San Antonio enchaîne face aux Grizzlies !

Les Spurs se sont imposés hier soir en battant les Memphis Grizzlies (97-90). Ils signent donc une troisième victoire consécutive très importante pour affirmer les ambitions du club et montrer qu'ils existent bien dans ce championnat.



San Antonio a réussi à se défaire du piège des Memphis Grizzlies avec une victoire 97-90. Il fallait absolument confirmer avec une troisième victoire consécutive face à une équipe qu'ils pourront retrouver dès le 1er tour des play-offs le mois prochain. Les hommes de Gregg

Popovich sont parvenus à prendre l'avantage dans les neuf dernières minutes de la rencontre, les Spurs ont augmenté le rythme avec David Lee, LaMarcus Aldridge et Tony Parker (13 points, 7 passes décisives) pour permettre d'assurer la victoire.



Un record pour Aldridge

15 000 points ! Hier soir, Aldridge, avec ses 23 points a dépassé le seuil symbolique des 15.000 points et fini même meilleur marqueur de la rencontre. "J'essaie de prendre plus de responsabilités, j'étais trop passif en début de saison et être plus agressif fonctionne bien pour moi et pour l'équipe", a affirmé Aldridge à la fin du match. Il vient donc signer avec son équipe la 55e victoire des Spurs en 71 matchs. San Antonio garde la 2ème place de la conférence Ouest.



Les résultats de la nuit :

Dallas - LA Clippers 97 - 95

San Antonio - Memphis 97 - 90

Brooklyn - Phoenix 126 - 98

Miami - Toronto 84 - 101

Portland - New York 110 - 95