Westbrook très proche de la légende Oscar Robertson

Le meneur d'Oklahoma City se rapproche encore un peu plus du record légendaire d'Oscar Robertson et va bientôt devenir le roi du "triple double" en NBA. Dans les autres matchs de la soirée, 11e victoire de suite pour Golden State alors que LeBron James égale Abdul-Jabbar en enchaînant 787 matchs consécutifs, en marquant au moins dix points par match.

C'est encore une très belle nuit NBA pour Russell Westbrook qui fait trembler le record de la légende Oscar Robertson. Il pourrait même le dépasser cette semaine, s'il enchaîne les belles performances de ces derniers mois. Contre Charlotte, il s'est offert avec 40 points, 13 rebonds et 10 passes décisives son 40e "triple" en 76 matches, il ne lui en reste donc qu'un seul pour égaler le record, qu'il va réussir à mettre en éclats. Il se rapproche donc un peu plus du titre de MVP de la saison. Sa belle performance n'a pas empêché, la lourde défaite de son équipe à domicile face à Charlotte (113-101). OKC va donc devoir se contenter de la 6e place de la conférence Ouest.



LeBron James bat un record

Lui aussi veut marquer l'histoire et détient maintenant un nouveau record avec son club de Cleveland, qui est allé gagner une belle victoire à la fin des prolongations face à Indiana (135-130). "King James" a livré une très belle prestation et marque donc l'histoire avec cette statistique 787 matches consécutifs de saison régulière en marquant au moins dix points par match et dépasse donc la légende des Lakers Kareem Abdul-Jabbar.



Golden State enchaîne !

11e victoire de suite pour Golden State face à Washington cette nuit, une victoire 139 à 115. Un succès qui montre que l'équipe est très en forme avec sa star Stephen Curry qui a marqué 42 points, dont neuf paniers à trois points sur 14 tentés. Golden State est quasiment assuré de finir à la première place de la conférence Ouest (5 matches encore à disputer), ils comptent toujours 3,5 victoires d'avance sur le dauphin, San Antonio, vainqueur d'Utah (109-103).



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Toronto - Philadelphie 113 - 105

Brooklyn - Atlanta 91 - 82

Miami - Denver 113 - 116

Cleveland - Indiana 135 - 130 2 a.p.

La Nouvelle-Orleans - Chicago 110 - 117

Golden State - Washington 139 - 115

Milwaukee - Dallas 105 - 109

San Antonio - Utah 109 - 103

Oklahoma City - Charlotte 101 - 113

New York - Boston 94 - 110

LA Lakers - Memphis 108 - 103

Phoenix - Houston 116 - 123