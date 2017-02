Westbrook fait le show face à James

Le titre de MVP de la saison tend les bras à Russell Westbrook. L'arrière d'OKC a signé la nuit dernière son 26e "triple double" de la saison... en s'imposant face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James (118-109).

Les superlatifs manquent pour décrire la performance que réalise Russell Westbrook depuis le début de la saison. La star d'Oklahoma City a cette fois inscrit 29 points, capté 12 rebonds et délivré 11 passes décisives. Il devient le troisième plus grand collectionneur de "triple double" en une saison de l'histoire, à égalité avec Oscar Robertson, qui accomplit cet exploit en 1960-61 puis en 1963-64... mais la saison est loin d'être terminée. Westbrook peut-il atteindre la saison record de Robertson (41 "triples" en 1961-62) ou au moins ravir la deuxième place à Wilt Chamberlain (31 "triples" en 1967-68) ?





Cleveland alignait pourtant le "Big Three"



La performance de Westbrook a été d'autant plus visible la nuit dernière qu'il faisait face à une équipe de Cleveland au complet, avec son "Big Three". Kyrie Irving a inscrit 28 points. LeBron James n'en a marqué que 18 et Kevin Love a été limité à 15 points. Les Cavs restaient sur quatre victoires de rang. Ils restent en tête de la Conférence Est. Mais la bonne affaire est pour OKC qui pointe à la 7e place à l'Ouest et se dirige vers les play-offs.



Samedi, Oklahoma City accueille Golden State. Une occasion de plus pour Westbrook de briller face à une référence de la Ligue... et face à son ancien copéquipier Kevin Durant !





Résultats de la nuit

Portland - Boston 111 - 120

Dallas - Utah 112 - 105 a.p.

Oklahoma City - Cleveland 118 - 109

Charlotte - Houston 95 - 107

Orlando - Philadelphie 111 - 112