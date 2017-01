Westbrook et Harden, un triple double chacun

Russell Westbrook et James Harden continuent se sont offerts dimanche respectivement leur 20e et 12e "triple double" de la saison.

Avec ses 36 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, Russel Westbrook reste le meilleur marqueur du Championnat 2016-17 et continue de marcher sur les traces de deux légendes de la NBA, Wilt Chamberlain et Oscar Robertson. Il est déjà le joueur le plus prolifique depuis près de cinquante en termes de "triple doubles" et peut viser le record de Robertson (41 en 1961-62), mais il n'est pas pour autant assuré de décrocher le trophée de meilleur joueur (MVP) de la saison en cours.



La faute à James Harden qui enchaîne lui aussi les prouesses statistiques: "The Beard" a compilé 22 points, onze rebonds et onze passes décisives lors de la démonstration (137-111) de Houston à Brooklyn. Ses Rockets qui avaient enchaîné deux défaites de suite pour la première fois de la saison, totalisent désormais 32 victoires et sont désormais sur les talons de San Antonio, 2e de la conférence Ouest (31 v-9 d).





Résultats de la nuit

Memphis - Chicago 104 - 108

LA Lakers - Detroit 97 - 102

Brooklyn - Houston 112 - 137

Sacramento - Oklahoma City 118 - 122

Toronto - New York 116 - 101

Atlanta - Milwaukee 111 - 98

Dallas - Minnesota 98 - 87