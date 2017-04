Westbrook égale le record d'Oscar Robertson

C'est bon ! Russell Westbrook a réussi ce mardi soir à égaler le record du mythique Oscar Robertson en réussissant un 41e triple-double sur une saison. OKC s'est imposé face à Milwaukee (110-79).

Son objectif est réalisé, atteindre le record d'Oscar Robertson, en réussissant un 41e triple-double dans la saison lors de la victoire d'OKC face à Milwaukee (110-79). Pendant ce match, il a inscrit 12 points, 13 rebonds et 13 passes décisives. Il reste donc 5 matchs pour le meneur pour maintenant dépasser ce record établi lors de la saison 1961-1962. Le meneur de jeu de 28 ans qui tourne actuellement à 31,9 points par match, permet à son équipe de rester dans une bonne forme avant de commencer les play-offs, OKC est actuellement 6e de la conférence Ouest et déjà qualifié pour les play-offs.. "J'étais sous le choc, franchement. C'est incroyable. C'est un honneur, une bénédiction. Surtout d'y arriver à domicile," a-t-il déclaré à la fin de la rencontre.



LeBron James a lui aussi signé un triple-double hier soir lors de la victoire des Cavaliers face à Orlando (112 à 102). Il a inscrit 18 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Les Cavs s'offrent une très belle préparation avant le choc face aux Celtics mercredi soir. Pour rappel, à l'ouest, 7 des 8 tickets pour les plays-offs ont été validés. À l'est, il reste encore 4 places à prendre.







NP



Les résultats de la nuit :

New York - Chicago 100 - 91

Golden State - Minnesota 121 - 107

Sacramento - Dallas 98 - 87

San Antonio - Memphis 95 - 89 a.p.

Utah - Portland 106 - 87

La Nouvelle-Orleans - Denver 131 - 134

Oklahoma City - Milwaukee 110 - 79

Philadelphie - Brooklyn 118 - 141

Washington - Charlotte 118 - 111

Cleveland - Orlando 122 - 102

Indiana - Toronto 108 - 90