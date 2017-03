Westbrook égale Chamberlain

Avec 31e triple-double de la saison, Russell Westbrook égaler le légendaire Wilt Chamberlain (saison 1967-68). Au passage, Oklahoma City met fin à la belle série des San Antonio Spurs (102-92).

Russell Westbrook a encore affolé les compteurs et conforté son statut de favori pour le trophée de MVP cette saison. Face à San Antonio, le meneur d'OKC a marqué 23 points, capté 13 rebonds et distillé 13 passes décisives, ce qui lui a permis d'égaler le légendaire Wilt Chamberlain qui avait bouclé la saison 1967-68 avec 31 triple-doubles. Seule une autre légende de la NBA, Oscar Robertson, a fait mieux qu'eux en une saison, avec ses 41 triple-doubles en 1961-62. "Le plus important, c'est d'avoir gagné. Si on se bat comme cela et si on défend comme cela durant tous nos matches, tout ira bien pour nous", préfère relativiser le meilleur marqueur du championnat.



Westbrook et ses coéquipiers, qui restaient sur quatre défaites de suite, ont mis fin à la série de neuf victoires consécutives des Spurs. La franchise texane, qui n'avait plus perdu depuis le 12 février, avait pourtant récupéré Kawhi Leonard et LaMarcus Aldridge, ménagés la veille. Mais Gregg Popovich a préféré se passer de son meneur Tony Parker, en difficulté la veille.



Le prochain match des Spurs s'annonce explosif: ils reçoivent samedi Golden State qui ne compte plus que deux victoires d'avance en tête de la conférence Ouest.