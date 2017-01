Westbrook dépasse Bird

Le meneur d'Oklahoma City, Russell Westbrook, continue d'affoler les statistiques: il s'est offert face à La Nouvelle-Orléans le 60e "triple double" de sa carrière, dépassant ainsi le légendaire Larry Bird.

Avec ses 27 points, 12 rebonds et 10 passes décisives, Russell Westbrook a conduit OKC à sa 27e victoire de la saison (114-105). Westbrook en est à son 23e "triple double" en 46 matches cette saison. A ce rythme, il peut viser le vieux record en la matière d'Oscar Robertson : 41 en 1961-1962. Il est désormais le 5e joueur de l'histoire, devant Larry Bird (59), et derrière Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) et Wilt Chamberlain (78).



Le grand favori pour le titre, Golden State, a renoué avec la victoire face à Charlotte (113-103). Les Warriors n'ont définitivement lâché les Hornets qu'à 5 minutes de la fin. Kevin Durant a inscrit 33 points, dont 16 dans le 4e quart-temps, et Stephen Curry, de retour dans la ville où il a grandi et où son père a joué, a ajouté 28 points, dont 2 tirs primés dans le "money time".



Cleveland a concédé chez lui face à Sacramento une 3e défaite consécutive (116-112 après prolongation). Les champions NBA en titre traversent une mauvaise passe: ils sont toujours en tête de la Conférence Est, mais ils ont perdu 6 de leurs 8 derniers matches.