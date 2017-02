Westbrook de plus en plus incroyable

Russel Westbrook a signé son 27e triple-double de la saison... en seulement 29 minutes, lors de la victoire d'Oklahoma City face à New York (116-105), la nuit dernière.

Le meneur d'OKC a terminé la rencontre avec 38 points, 14 rebonds et 12 passes décisives. Il est bien parti pour battre le record du légendaire Oscar Robertson qui a bouclé la saison 1961-62 avec 41 "triples". Les Knicks ont pourtant offert une belle résistance. Carmelo Anthony qui sera sélectionné pour le All Star Game en remplacement de Kevin Love, a réalisé un début de rencontre époustouflant avec 19 points marqués dans le premier quart-temps. Mais NY a finalement concédé sa 34e défaite de la saison, sa 21e sur ses 28 derniers matches.



Triple-double également pour James Harden (son 15e de la saison) avec 38 points, 12 passes et 12 rebonds mais défaite des Rockets face à Miami (117-109).



Du côté de Boston, Isaiah Thomas a inscrit 33 points pour offrir la victoire aux Celtics face à Philadelphie (116-108). Thomas a dépassé pour le 40e match de suite le seuil des 20 points, égalant ainsi un record vieux de 45 ans.



La star LeBron James n'a pas été en reste avec 31 points dans la victoire de Cleveland face à Indiana (113-104).



Golden State s'est imposé face à Sacramento (109-86) avec Klay Thompson à 35 points, Kevin Durant à 21 points et Stephen Curry à 13 points.



San Antonio s'est facilement imposé face à Orlando (107-79) avec 23 points pour LaMarcus Aldridge et 22 pour Kawhi Leonard sans oublier 8 passes décisives pour Tony Parker (et 5 points).



Enfin, victoire d'Utah Jazz contre Portland (111-88) avec le au 39e double-double de Rudy Gobert (13 points, 12 rbds).





Résultats de la nuit

Oklahoma City - New York 116 - 105

Boston - Philadelphie 116 - 108

Toronto - Charlotte 90 - 85

Brooklyn - Milwaukee 125 - 129

Detroit - Dallas 98 - 91

Denver - Minnesota 99 - 112

Utah - Portland 111 - 88

Phoenix - LA Lakers 137 - 101

Memphis - La Nouvelle-Orleans 91 - 95

Houston - Miami 109 - 117

Orlando - San Antonio 79 - 107

Cleveland - Indiana 113 - 104

LA Clippers - Atlanta 99 - 84

Golden State - Sacramento 109 - 86