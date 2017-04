Un Westbrook en feu s'incline face à Houston

C'était un grand duel cette nuit entre Russell Westbrook et James Harden, mais c'est le meneur de Houston qui rentre avec une victoire importante 115 à 111. Houston mène donc maintenant 2 victoires à 0.





Malgré une grosse performance de Russell Westbrook cette nuit face à Houston, 51 points, 10 rebonds, 13 passes décisives, 4 interceptions, 1 contre, OKC a quand même sombrer face aux Rockets 115 à 111, quelques jours après la première défaite lors du match numéro 1 (118 à 97).



Les 21 et 23 avril prochain, les Thunders n'ont pas d'autre choix que de l'emporter dans leur salle pour espérer une qualification pour le prochain tour des play-offs. Deux chocs qui s'annoncent décisif pour la course à l'élection du meilleur joueur de la saison NBA, le titre MVP.



Dans cette partie, Westbrook a quand même marqué des points pour ce titre avec une nouvelle page de l'histoire qui vient de s'écrire, il devient le premier joueur de l'histoire de la NBA à réussir un triple-double en play-off avec plus de 50 points. De son côté Harden a tenu son rang, avec 35 points et surtout la victoire à la fin du match. Ce duel restera donc très incertain jusqu'à la fin.



Les autres matchs

Un peu plus tôt dans la journée de mercredi, les Washington Wizards, emmenés par John Wall, en forme avec 32 points, ont infligé leur deuxième défaite de suite aux Hawks d'Atlanta (109-101). Le Golden State de Stephen Curry, se sont imposés face aux Portland Trailblazers (110 à 81).



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Washington bat Atlanta 109 à 101

Golden State bat Portland 110-81

Houston bat Oklahoma City 115 à 111